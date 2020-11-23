وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد المخزن الإقليمى للمستلزمات الطبية (صور)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:33 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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فى إطار استعداد مديرية الصحة بالبحر الأحمر لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر المخزن الإقليمى للمستلزمات الطبية.

وذلك للتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجدة، والذى أكد خلال جولته التفقدية، لابد من التأكد بصفة مستمرة على توفير المستلزمات الطبية.

رافقه خال الجولة التفقدية فريق من مديرية الشئون الصحية مكون من مدير الطب الوقائى ومدير الشئون المالية والإدارية وعضو من التموين الطبي للاطمئنان على توافر جميع المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية بمخزون استراتيجى بكمية تكفى ٣ شهور وتم مراجعة الدفاتر وأذون الصرف والاضافة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الادارة الهندسية برفع كفاءة المخزن وصيانته.
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وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد المخزن الإقليمى للمستلزمات الطبية (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد المخزن الإقليمى للمستلزمات الطبية (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد المخزن الإقليمى للمستلزمات الطبية (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد المخزن الإقليمى للمستلزمات الطبية (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد المخزن الإقليمى للمستلزمات الطبية (صور)
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد المخزن الإقليمى للمستلزمات الطبية (صور)

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