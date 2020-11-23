الزمالك يحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:58 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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تجري مفاوضات التجديد بين الزمالك وصانع ألعاب الفريق يوسف أوباما في الأيام الأخيرة بشكل جيد، حيث يحاول مسئولو القلعة البيضاء حسم ملف تجديد عقد نجم الفريق الذى ينتهى فى يونيو المقبل بجميع الطرق للاستفادة من خدمات لاعبه المميز في المواسم المقبلة.
وكشفت التقارير الصحفية أن الأيام الأخيرة شهدت اتفاق الفارس الأبيض مع أوباما على تجديد عقده مع الفريق وسط وجود خلافات حول الراتب السنوى، حيث طلب أوباما تقديره من الناحية المالية وفق ما يقدمه مع الفريق ومشاركته بشكل أساسى.
وتم تأجيل عقد الجلسة بين مسئولي الزمالك وأوباما لحسم ملف التجديد بسبب تعرضه للإصابة بشد قوي في العضلة الأمامية وتم الاستقرار على حسم تجديد العقد بعد الانتهاء من دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتم عقد جلسة مع أوباما ووكيل أعماله بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي يوم 27 من الشهر الحالي لحسم ملف تجديد العقد.

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