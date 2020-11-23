باريس سان جيرمان يفصل بقاء مبابي على نيمار

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:56 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أكد عن طريق البرازيلي ليوناردو مديره الرياضي بأنهم دخلوا في مفاوضات مع ثلاثي الفريق الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني أنخيل دي ماريا والبرازيلي نيمار من أجل تجديد عقودهم في الفترة المقبلة. 
وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن تجديد عقد كيليان مبابي يعتبر أولوية بالنسبة للنادي الفرنسي علمًا بأن عقده ينتهي في 2022. 
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يحرص أيضًا على تجديد عقود نيمار ودي ماريا ولكن الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب فيروس كورونا قد يُعقد تجديد عقودهما. 
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان قد يوافق على بيع نيمار البالغ من 28 عامًا من أجل تمويل تجديد عقد نجم الفريق الفرنسي مبابي البالغ من العمر 21 عامًا.

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