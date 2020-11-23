بعد رحيله.. تعرف على السيرة الذاتية لطارق عاكف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

ولد الموسيقار الراحل طارق فاروق عاكف، فى عام 28 نوفمبر 1960م، وهو ملحن وموزع موسيقى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف. 

ويمتلك استوديو "صوت الحب" فى القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية. 

ومن أبرز المطربين الذين تعاون معهم طارق عاكف خلال مشواره الفني، هم "راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام، وغيرهم".

يذكر أن الملحن والموزع الكبير طارق عاكف توفي منذ ساعات قليلة، وأعلنت الخبر النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

وزير النقل يكشف آخر تفاصيل إخلاء عمارتين بالزمالك بسبب المترو (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

ضياء السيد: هذا الشخص تسبب فى رحيل محمد النني من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن تطورات إصابة لاعبي الأهلي بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:52 ص

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

05:22 ص

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

06:40 ص

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

07:47 م

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»