بعد رحيله.. تعرف على السيرة الذاتية لطارق عاكف



ويمتلك استوديو "صوت الحب" فى القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية.



ومن أبرز المطربين الذين تعاون معهم طارق عاكف خلال مشواره الفني، هم "راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام، وغيرهم".



يذكر أن الملحن والموزع الكبير طارق عاكف توفي منذ ساعات قليلة، وأعلنت الخبر النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".

ولد الموسيقار الراحل طارق فاروق عاكف، فى عام 28 نوفمبر 1960م، وهو ملحن وموزع موسيقى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.