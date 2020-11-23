على غرار أفلام باتمان وسوبرمان.. بطل خارق جديد يستعد لسرقة الأضواء





فدمت شركة "DC Comics" بعضًا من أكثر الأبطال الخارقين والبطلات شهرة في التاريخ، بما في ذلك سوبرمان وباتمان ووندروومان، ولاقت هذه الشخصيات شعبية سنمائية كبيرة.





قدمت الشركة الآن شخصية جديدة في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة "The Flash"، تحت اسم "Kid Quick"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





سيظهر "Kid Quick" الشهر المقبل كجزء من مختارات الشركة. الشخصية التي يمكن أن تتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت، بالإضافة إلى مجموعة من القوى الخارقة الأخرى.





تستند شخصية فلاش، الذي تم إنشاؤها في عام 1939، إلى طالب جامعي اكتسب "سرعة فائقة" بعد صبغه في مواد كيميائية صدمها البرق.





بعد ظهوره في موسم الأعياد الخاص، سيأخذ "Kid Quick"، عباءة فلاش في سلسلة كتب هزلية قادمة بعنوان "رابطة العدل".





قال الكاتب إيفان كوهين، مؤلف السلسلة: "هناك الكثير من شخصيات فلاش في "DC Multiverse" ونعرف أن أي شخص أضفناه إلى هذه الفئة يجب أن يكون مختلفًا حقًا عن البقية".