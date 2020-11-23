موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:22 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على التشيكيل الذي سيخوض به اللقاء النهائي بدوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، في حالة سلامة كافة اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة امام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.



وصعد الأهلي بعد فوزه على فريق الوداد المغربي، بهدف نظيف، في مباراة الذهاب الذى أقيمت على ستاد محمد الخامس، قبل أن يحسم لقاء الإياب، بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق الرجاء المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور نصف النهائى، بعدما حقق فوزا هاما فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا كالآتي:-

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: حسين الشحات، مروان محسن، جونيور آجايي.


ويشهد ستاد القاهرة، في التاسعة مساء الجمعة المقبل، الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري، مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والزمالك، في نهائي تاريخي يجمع بين فريقين من بلد واحد لأول مرة في تاريخ المسابقة.

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