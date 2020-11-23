وزير الشباب يكشف القرار النهائي بشأن حضور الجماهير نهائي أفريقيا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:20 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موقف الجماهير من حضور مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات إذاعية عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نجحنا مع اتحاد كرة القدم، ووزارة الداخلية وبموافقة الكاف، على نقل المباراة إلى استاد القاهرة".

وتابع صبحي: "تم تأجيل زراعة النجيل الشتوي إلى نهاية شهر نوفمبر، وأقوم بزيارة الملعب من وقت لآخر، خاصة أننا نتابع تطوير الاستاد وكذلك ملاعب الصالات، قبل استضافة كأس العالم لليد".

وواصل وزير الشباب والرياضة: "نحاول إقامة مباراة خماسية بين قدامي الأهلي وقدامي الزمالك، خلال الأيام المقبلة ضمن المبادرة".

وأتم الدكتور أشرف صبحي تصريحاته: "لم يتم طرح حضور الجماهير حتى الآن، والمباراة سوف يتم نقلها على التليفزيون الأرضي".

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