مدرب مانشستر يونايتد يكشف سبب غياب بوجبا أمام بروميتش









تحدث المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سبب غياب لاعبه الدولي الفرنسي بول بوجبا عن مباراة وست بروميتش ألبيون أمس السبت.





سبب غياب بول بوجبا عن مباراة مانشستر يونايتد ضد وست بروميتش





وكان المدرب النرويجي سولسكاير قد قرر استعباد الفرنسي بول بوجبا من قائمة مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد وست بروميتش، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف، سجله البرتغالي برونو فرنانديز.





من جانبه قال سولسكاير، في تصريحات صحفية عبر موقع مانشستر يونايتد الرسمي: " تلقى بول ضربة في آخر مباراة له مع فرنسا".





وتابع مدرب مانشستر يونايتد: " بول بوجبا بدأ يشعر بالإصابة بعد مران الجمعة، لذا لم يستطع التواجد ضد وست بروميتش. آمل أن يكون جاهزًا لمباراة الثلاثاء".



