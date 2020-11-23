وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:07 ص
بوابة الفجر
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رحل عن عالمنا في الساعات الأحيرة، سيدي ولد الشيخ عبد الله، الرئيس الأسبق لموريتانيا، في العاصمة نواكشوط.

وتوفي "عبدالله"، عن عمر ناهز 82 عاما، وجاء ذلك بعد معاناة مع المرض، حسبما أعلنت مصادر عائلية.
 
يذكر أن الرئيس الأسبق توفي في نواكشوط بعد أيام من عودته من رحلة علاجية إلى تركيا.

وكان قد اعتلى ولد الشيخ عبد الله، سدة الحكم فى موريتانيا بموجب انتخابات عقدت في العام 2007، ثم أطيح به في انقلاب عسكري في أغسطس 2008.

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وفيات موريتانيا سيدي ولد الشيخ عبد الله

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