وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

رحل عن عالمنا في الساعات الأحيرة، سيدي ولد الشيخ عبد الله، الرئيس الأسبق لموريتانيا، في العاصمة نواكشوط.





وتوفي "عبدالله"، عن عمر ناهز 82 عاما، وجاء ذلك بعد معاناة مع المرض، حسبما أعلنت مصادر عائلية.

يذكر أن الرئيس الأسبق توفي في نواكشوط بعد أيام من عودته من رحلة علاجية إلى تركيا.



