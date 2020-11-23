سموحة يدخل في مفاوضات قوية لضم مهاجم الأهلي









دخل مسؤولو سموحة السكندري، في مفاوضات جادة مع إدارة الأهلي بشأن التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر.





مفاوضات سموحة مع الأهلي لضم ريان





وأكد فرج عامر رئيس سموحة، أنه يسعى إلى الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الميركاتو المقبل





وتحدث فرج عامر في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: "نتفاوض مع الأهلي لضم أحمد ياسر ريان، ولكن الأحمر طلب تأجيل المفاوضات لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا".





وتابع رئيس سموحة: "نرغب أيضا في بقاء محمد عبدالمنعم مع الفريق الكروي الأول خلال الموسم الجديد، فهناك بند يسمح للأهلي بعودته".



