بهذه الكلمات.. آمال ماهر تنعى الراحل طارق عاكف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرصت الفنانة آمال ماهر، على نعى الموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وغردت قائلة "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. أعزي نفسي والفن في وفاة علم من أعلام الفن والموسيقى الفنان الكبير ‎طارق عاكف.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن الملحن والموزع طارق عاكف توفي منذ ساعات قليلة، فيما أعلنت الخبر النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".


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