بهذه الكلمات.. آمال ماهر تنعى الراحل طارق عاكف
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:22 ص
ولاء عبد الناصر
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حرصت الفنانة آمال ماهر، على نعى الموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وغردت قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أعزي نفسي والفن في وفاة علم من أعلام الفن والموسيقى الفنان الكبير طارق عاكف.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".
يذكر أن الملحن والموزع طارق عاكف توفي منذ ساعات قليلة، فيما أعلنت الخبر النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".