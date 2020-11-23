أنجلينا جولي تخرج فيلما عن مصور حرب بريطاني شهير

تقوم الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بإخراج فيلم بعنوان "Unreasonable Behavior"، وهو فيلم سيرة ذاتية جديد عن مصور الحرب البريطاني الشهير دون ماكولين استنادًا إلى سيرته الذاتية الشهيرة.





ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تمتد المسيرة المهنية لماكولين البالغ من العمر 85 عاماً، أكثر من 60 عامًا حيث قام بالتغطية المشهورة عالميًا لحرب فيتنام والإبادة الجماعية في كمبوديا، كما عمل في العراق وأيرلندا الشمالية.





وقالت جولي في تصريحات صحفية :"إنه لشرف عظيم لي أن أخرج فيلمًا عن حياة دون ماكولين. لقد انجذبت في ماكولين إلى مزيج الشجاعة والعمل الخيري ورغبته في إظهار الجوانب الصادقة للنزاعات العسكرية، وتعاطفه واحترامه لمن يعانون من عواقبها".





وختمت: "نأمل أن نصنع فيلماً يعطي تلك الحقبة الفريدة من الصحافة حقها، ويبرز الأشخاص والأحداث غير العادية التي شهدتها".



