أمطار غزيرة وصواعق بالإسكندرية.. وإعلان حالة الطوارئ

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحًا وطقسًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقسًا لطيفًا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقسًا معتدلاً على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.





ويسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).



