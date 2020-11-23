أمطار غزيرة وصواعق بالإسكندرية.. وإعلان حالة الطوارئ
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:04 ص
عبد الله الميهي
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صواعق رعدية وأمطار غزيرة ورياح شديدة، هذا ما تعرضت له محافظة الإسكندرية فجر اليوم الاثنين، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ، وأهابت المواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحًا وطقسًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقسًا لطيفًا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقسًا معتدلاً على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.
ويسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردًا ليلاً على القاهرة والوجه البحرى، باردًا على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، باردًا على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.
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