إنتر ميلان يعرض نجمه للبيع

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements


قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي عرض نجمه الدولي الدانماركي كريستيان اريكسن للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2021.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو ان ادارة نادي إنتر ميلان وافقت على طلب أنطونيو كونتي فى التخلي عن اريكسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2021 والرحيل عن الفريق.

وأضاف الموقع الإيطالي أن اريكسن أيضا يرغب فى الرحيل عن إنتر ميلان فى الشتاء القادم بعد خروجه من حسابات أنطونيو كونتي نهائيا.

يذكر أن اريكسن قد انضم لصفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي. 

أخبار تهمك

شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

بخاخة تمنع عدوى كورونا لمدة 48 ساعة.. عمرو أديب يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ أقل من ساعتين

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار غزيرة وصواعق بالإسكندرية.. وإعلان حالة الطوارئ

منذ 39 دقيقة

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن تطورات إصابة لاعبي الأهلي بكورونا

منذ أقل من ساعتين

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:52 ص

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

07:47 م

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

09:38 م

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

10:00 م

شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»