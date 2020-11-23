ضياء السيد: هذا الشخص تسبب فى رحيل محمد النني من الأهلي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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فجر ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل محمد النني، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أنا لم أتسبب في رحيل النني ولكن من تسبب في رحيل النني هو عادل عبدالرحمن والجميع يعرف ذلك".

وتابع: "محمد النني لاعب كبير ويمثل مصر في إنجلترا ونتمنى له مزيد من التألق في الفترة المقبلة".

ويذكر أن محمد النني عانى خلال الفترة الماضية من فيروس كورونا.

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