محمد رمضان يرفع علم فلسطين عبر حسابه بـ"فيسبوك" ردا على الهاشتاج ضده





رفع الفنان محمد رمضان، علم فلسطين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ردًا على الهاشتاج ضده والذي لاقى رواجًا بين مستخدمي تويتر خلال الساعات القليلة الماضية.





ولاقى تصرف رمضان، تعليقات إيجابية من الجمهور الذي بادر بنصحية رمضان، بعدم تكرار ما حدث، فيما استمر البعض في الهجوم عليه.





كان محمد رمضان، أثار الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما نشر صورة له مع فنان إسرائيلي عبر السوشيال ميديا.





وأصدر الفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بيانا منذ قليل دعا خلاله النقابات الفنية بالاجتماع اليوم وذلك لبحث قضية تطبيع محمد رمضان، مع الكيان الصهيوني بعد الصور المنتشرة مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.







