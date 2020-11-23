رسميا.. بلدية الاسماعيلية يعتذر عن خوض الموسم الجديد

Advertisements





تلقت منطقة الاسماعيلية لكرة القدم اعتذارا رسميا من مجلس ادارة نادي بلدية الاسماعيلية عن خوض مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020 / 2021 .



هذا وقد أكد علي سليم المدير التنفيذي لمنطقة الاسماعيلية لكرة القدم في تصريحات للفجر بأن المنطقة قامت بإخطار لجنة المسابقات بهذا الاعتذار وذلك لاتخاذ اللازم قبل توزيع الفرق على المجموعات .



وأوضح " سليم " أنه لن يتم تطبيق أي غرامة على نادي البلدية لأن الاعتذار صدر قبل تقسيم المجموعات واجراء القرعة ، وأن المشاركة القادمة للفريق ستكون بداية من القسم الرابع .