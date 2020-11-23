رسميا.. بلدية الاسماعيلية يعتذر عن خوض الموسم الجديد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:07 ص
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تلقت منطقة الاسماعيلية لكرة القدم اعتذارا رسميا من مجلس ادارة نادي بلدية الاسماعيلية عن خوض مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020 / 2021 .

هذا وقد أكد علي سليم المدير التنفيذي لمنطقة الاسماعيلية لكرة القدم في تصريحات للفجر بأن المنطقة قامت بإخطار لجنة المسابقات بهذا الاعتذار وذلك لاتخاذ اللازم قبل توزيع الفرق على المجموعات .

وأوضح " سليم " أنه لن يتم تطبيق أي غرامة على نادي البلدية لأن الاعتذار صدر قبل تقسيم المجموعات واجراء القرعة ، وأن المشاركة القادمة للفريق ستكون بداية من القسم الرابع .

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