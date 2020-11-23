تعرف على عدد المصابين فى مستشفي برشلونة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تعرض نادي برشلونة لضربة موجعة بعد تأكيد إصابة المدافع الدوري الاسباني جيرارد بيكيه فى الركبة وسيرجو روبيرتو فى الضامة أمام اتلتيكو مدريد بالدوري الاسباني الممتاز.

وانضم بيكيه وروبيرتو الي لاعب الوسط الدولي الاسباني سيرجو بوسكيتس الذي تعرض لإصابة فى الكاحل أمام سلوفاكيا خلال اسبوع الفيفا الدولي بدوري الأمم الأوروبية.

كما أعلن نادي برشلونة غياب النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي لمدة 10 أيام بعد تعرض لإصابة فى عضلية أمام نادي اتلتيكو مدريد.

وسوف يستمر غياب المدافع الشاب للنادي الكتالوني أروخو يعد تعرضه لإصابة أمام يوفنتوس الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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