تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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تغلب ليفربول بسهولة على ضيفه ليستر سيتي بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد رود، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل أهداف ليفربول، جوني إيفانز ضد مرماه، ودييجو جوتا وروبيرتو فيرمينو، ليرفع ليفربول رصيده إلى 20 نقطة، ويشارك توتنهام في الصدارة.
وفي لقاءات أخرى، تعادل أرسنال سلبياً مع مضيفه ليدز يونايتد، وتغلف إيفرتون على مضيفه فولهام بنتيجة 3/2، فيما خسر شيفيلد يونايتد أمام ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد.

ويصبح ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن على النحو التالي.

1- توتنهام 20 نقطة.

2- ليفربول 20 نقطة.

3- تشيلسي 18 نقطة.

4- ليستر سيتي 18 نقطة.

5- ساوثهامبتون 16 نقطة.

6- إيفرتون 16 نقطة.

7- أستون فيلا 15 نقطة.

8- وست هام يونايتد 14 نقطة.

9- كريستال بالاس 13 نقطة.

10- مانشستر يونايتد 13 نقطة.

11- آرسنال 13 نقطة.

12- وولفرهامبتون 13 نقطة.

13- مانشستر سيتي 12 نقطة.

14- ليدز يونايتد 11 نقطة.

15- نيوكاسل يونايتد 11 نقطة.

16- برايتون 9 نقاط.

17- فولهام 4 نقاط.

18- وست بروميتش ألبيون 3 نقاط.

19- بيرنلي نقطتين.

20- شيفيلد يونايتد نقطة واحدة.

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