محمد فضل يكشف موعد السوبر الإفريقي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
تمنى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، خروج مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الاهلي والزمالك الجمعة المقبلة بشكل يليق باسم مصر.

وقال فضل في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أرسلنا توصيتنا برغبتنا في حضور عدد 10 الاف متفرج للنهائي، وننتظر الرد خلال 48 ساعة".

وعن دخول الصحفيين، أكد أن هذا الامر يعود للكاف، والذي خصص وسائل الكترونية للتسجيل، ومن ثم يختار الانسب منهم للحضور.

وعن اصابة أحمد عبد الله بفيروس كورونا قال: "تحدثت معه وأطمئنت على حالته، مشيرا بأنهم باتحاد الكرة يقومون باجراءت المسحات واختبارات الفيروس بشكل مستمر".

وأردف: "غدا سوف نعلن عن لوجو الدوري المصري بشكل رسمي، مشيرا بأن قرعة دوري الموسم الجديد لن تكون موجهة".

وتابع: "الموسم القادم استثنائي، واقترحنا اقامة المسابقة من دور واحد مشيرا بأن فترته بالجبلاية تنتهي بعد 9 ايام ولكنه يضع خطة جيدة لمن يليه".

وأتم كلماته: "السوبر الافريقي سيقام يوم 10 ديسمبر".

أخبار تهمك

شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق: هذا أخطر لاعبي الزمالك

منذ ساعتين

بخاخة تمنع عدوى كورونا لمدة 48 ساعة.. عمرو أديب يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ 40 دقيقة

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن الطفلة جنا (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:52 ص

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

07:47 م

شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

12:32 ص

بخاخة تمنع عدوى كورونا لمدة 48 ساعة.. عمرو أديب يكشف التفاصيل (فيديو)

01:34 ص

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»