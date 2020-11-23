اللجنة الخماسية تكشف سر حذف بيان اعتذار كهربا لمحمد فضل









أكدت سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ان اللجنة وقعت عقوبات ضد رؤساء الأندية لأول مرة.





وأشارت سحر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أنها تشرفت بالعمل مع عمرو الجنايني، مؤكدة أنهم يقفوا على مسافة واحدة من جميع الأندية.



