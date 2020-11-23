اللجنة الخماسية تكشف سر حذف بيان اعتذار كهربا لمحمد فضل
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
أحمد عصام
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أكدت سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ان اللجنة وقعت عقوبات ضد رؤساء الأندية لأول مرة.
وأشارت سحر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أنها تشرفت بالعمل مع عمرو الجنايني، مؤكدة أنهم يقفوا على مسافة واحدة من جميع الأندية.
وأتمت، أن اتحاد الكرة وقع عقد تطبيق تقنية الفيديو بالفعل أزمة بيان "فضل وكهربا" سببها نشره قبل موافقة الأهلي، وتم حذفه احتراما لمحمود الخطيب.