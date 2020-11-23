"القومي للبحوث الفلكية" عن كثرة الزلازل التي تشهدها مصر: "جرس إنذار"

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قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكي، إن المعهد استطاع أن يرصد الكثير من الزلازل التي كانت تحدث ولم ترصد خلال الفترة السابقة، وهذا بسبب تحديث أجهز الرصد لدى المعهد خلال الفترة الاخيرة.



وتابع "القاضي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الزلال التي كانت تحدث بين القاهرة والسويس لم تكن ترصد، ولكن بسبب التوسعات العمرانية الجديدة أصبحنا نشعر بها.



وأضاف: "كثرة الزلازل الأخيرة لا تعني أننا دخلنا حزام الزلزال، ولكنها عبارة عن جرس إنذار للأخذ في الاعتبار عوامل الأمان الزلزالية في إنشاء الأبراج العقارية التي قد يكون لها تأثير كبير على المدى التراكمي".



ولفت إلى الحديث على أن الشمس ستختفي عن الكرة الأرضية ثلاثة أيام خلال الفترة المقبلة أمر غير صحيح، معقبًا: " أتعودنا في نهاية كل سنة ميلادية نسمع كلام زي ده"، كما أن الحديث أيضًا على وجود عاصفة شمسية ستضرب الأرض أمر غير صحيح على الإطلاق.



وأشار إلى أن الفترة الحالية ستشهد مرحلة من الهدوء النسبي عكس ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "مفيش عواصف أو انفجارات شمسية الفترة المقبلة".

