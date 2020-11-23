مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤن الصحية، آخر تطورات لقاح فيروس كورونا، قائلًا: "هناك العديد من الشركات تتحدث بأنها في المراحل النهائية لإنتاج لقاح خاص بفيروس كورونا، وسيتم طرحه في السوق خلال عدة أسابيع أو شهور".



وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن سعر اللقاحات سيكون عادل وفي متناول الجميع، ولن يكون مرتفعًا بسبب كثرة الابحاث والتجارب، معقبًا:" لا يوجد أي قلق حاليًا من سعر لقاح كورونا في المستقبل"



وأضاف أن الأدوية الخاصة بالتعامل مع مرضى كورونا متوفرة في كل الامكان، وهناك احتياطي استراتيجي من هذه الأدوية، وهذا الكلام ليس للإعلام، ولكنه حقيقي.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا يتابع هذه أزمة كورونا، لأن هذا الموضوع يتعلق بحياة ومستقبل البلد، ولا يقبل أي اهتمام أقل من القيادة السياسية.



وأشار إلى أن فيروس كورونا له 8 أنوع جينية، والأنواع المتواجدة في مصر هي المتواجدة في العالم، ولا يوجد أي اختلاف، مضيفًا أن هناك زيادة في إصابات كورونا بشكل ملحوظ الفترة الاخيرة، ولكن معظمها خفيفة وتعالج بالمنزل.



وأوضح ان إصابات كورونا الحالية كانت متوقعة جدًا، وهذا ناتج من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال ال فترة الاخيرة التي من أهماها ارتداء الكمامة.





وتابع ان "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي أن أهم الاجراءات التي تخاذها خلال الفترة الأخيرة تتمثل في تقسيم العمل على فترتين فترة صباحة من السعة الـ8 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً، والفترة المسائية من 2 مساءً حتى 8 مساءًا، لتقليل الازدحام، وزيادة التباعد الاجتماعي



ولفت إلى أنه أعطى اجازة مفتوحة لكل أصحاب الأمراض المزمنة والقلب والسرطان، وأي شخص يظهر عليه أعراض اشتباه يحصل أيضا على إجازة مفتوحة، لحين التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، ويتم إعداد حملات مشددة على المقاهي والكافيهات للتنفيذ الاجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و6548 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.