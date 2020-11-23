بخاخة تمنع عدوى كورونا لمدة 48 ساعة.. عمرو أديب يكشف التفاصيل (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيتم إقرار "بخاخة" بعد شهر تمنع نقل عدوى فيروس كورونا، حيث إنها تستطيع حماية الشخص لمدة 48 ساعة، موضحا أن البخاخة بها مادة تلتصق بالأنف وتمنع العدوى.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "البخاخة بتمسك في شعر المناخير.. تقدر تحميك من الكورونا يومين"، مضيفا: "البخاخة دي عظيمة وعجباني".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و6548 حالة وفاة.



