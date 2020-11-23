وزير النقل يكشف آخر تفاصيل إخلاء عمارتين بالزمالك بسبب المترو (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل المطالبة بإخلاء عقارين في شارع إسماعيل محمد بالزمالك بسبب أعمال مترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل معهم بشكل احترافي أكثر من عمارة الشربتلي بالزمالك.

وأشار "كامل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الحفاظ على أمن وسلامة المواطن المصري هو الأهم لهم، مؤكدا أنه جلس مع سكان العمارتين وتحدث معهم، وسيجلس معهم مرة أخرى، موضحا أن ما ستقره اللجنة الفنية سيتم تنفيذه.

وأضاف وزير النقل، أنه تم فحص العمارات وتبين أن بها ميل موجود منذ زلزال 92، لافتا إلى أن السكان مقتنعين بقرار اللجنة، مؤكدا أن اللجنة هى من حددت أن هاتين العمارتين يجب اخلائهم قبل تحرك الماكينة، متابعا:، "سنعطيهم مبلغ للإيجار لمدة شهر"، لافتا إلى أنه اخذ توجيه صريح من الرئيس السيسي ألا يضروا أي مواطن.

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عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو رصد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة.

ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا الشرق الأوسط مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من المسئولين حول منتجات المعرض في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين.

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