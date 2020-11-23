عماد أديب: آبي أحمد يستغل أزمة السد لدغدغة مشاعر الشعب بعد صراع التيجراي (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:52 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يسعى إلى دغدغة مشاعر الشعب الإثيوبي، مستغلًا في ذلك أزمة سد النهضة.

وأضاف "أديب" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن الأزمة الإثيوبية بين أديس أبابا وإقليم تيجراي مرتبط بعامل داخل وخارجي وهو التحريض الواضح والتمويل من قطر وتركيا من أجل تحريك إثيوبيا.

وأشار إلى أن سياسة آبي أحمد هي سياسة لها علاقة بالوضع الداخلي بالقبيلة التي ينتمي إليها وهي الاورومو وخلافه مع قبائل التيجراي التي كانت لديها قوة، ولكن بدأت تستبعد بقوة من المعادلة السياسية في الفترة الأخيرة.

وتساءل أديب "هل الوضع الحالي سيجعل آبي أحمد أكثر مرونة وقبولًا بتسوية أزمة سد النهضة أم أنه سيصبح أكثر تشددًا للاستفادة من الوضع الحالي للظهور وكأنه يدافع عن السيادة الوطنية وحق التنمية الإثيوبية وحقوق الأجيال القادمة وذلك لدغدغة مشاعر الشعب الإثيوبي".


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