إجازة مفتوحة لهؤلاء الموظفين بسبب كوورنا.. محافظ الغربية يكشف التفاصيل (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:08 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في أعداد إصابات كورونا، ولذلك اتخذت المحافظة العديد من القرارات للحفاظ على صحة المواطنين سواء في الموظفين أو المترديين على المحلات أو الأسواق.

وتابع ان "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي أن أهم الاجراءات التي تخاذها خلال الفترة الأخيرة تتمثل في تقسيم العمل على فترتين فترة صباحة من السعة الـ8 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً، والفترة المسائية من 2 مساءً حتى 8 مساءًا، لتقليل الازدحام، وزيادة التباعد الاجتماعي

ولفت إلى أنه أعطى اجازة مفتوحة لكل أصحاب الأمراض المزمنة والقلب والسرطان، وأي شخص يظهر عليه أعراض اشتباه يحصل أيضا على إجازة مفتوحة، لحين التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، ويتم إعداد حملات مشددة على المقاهي والكافيهات للتنفيذ الاجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي


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بوابة الفجر منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و6548 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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