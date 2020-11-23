اعتماد تشكيل لجنة تطوير الكرة النسائية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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اعتمدت اللجنة الخماسية تشكيل لجنة تطوير كرة القدم النسائية للموسم الجديد 2020.2021.

وجاء تشكيل لجنة تطوير الكرة النسائية مكون من، دكتوره سحر عبدالحق المشرف العام على الكره النسائيه بالاتحاد، ودكتور عبد اللطيف إمام رئيسا.

كما تضم اللجنة في عضويتها دكتور أحمد ساهر مدير نشاط كرة القدم النسائية بنادي جمهورية شبين، وهبه رزق مدير فني اتحاد بسيون للكرة النسائية وشيرين فوزي، مدربة كرة نسائية ، وفريدة سالم لاعبة سابقة بالكرة النسائية ونورهان طمان صحفية باليوم السابع وأحمد كمون منسق اعلامي.

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