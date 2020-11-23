عمر كمال يحيي حفلين غنائيين فى الإمارات.. تعرف غلى التفاصيل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يستعد مطرب المهرجانات عمر كمال، لإحياء حفلين غنائيين، بدولة الإمارات يومى الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 من شهر ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم كمال، عددًا من أغنياته الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن عمر كمال مؤخرًا أغنية "انتي معلمة" الذى قدمها ديو مع صديقه المطرب حمو بيكا، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت ما يقرب من 2 مليون مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها

وكان عمر كمال طرح أغنية "انتي معلمة"، مع حمو بيكا، مع حذف مشاهد الراقصة البرازيلية لورديانا التى صورتها معهم، معلقا، "استجابة ليكم ها انزل أغنية (انتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا.. ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أى حاجة تزعلكم تانى".


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