عميد "تربية أسيوط" عن وقف أستاذ جامعي: عضو بجماعة متطرفة (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:36 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إن رئيس جامعة أسيوط أصدر اليوم قرارًا بإيقاف عضو هيئة التدريس الذي قام بمشادة مع الطلاب عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق.

وتابع "النجدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن عضو هيئة التدريس سيستدعى إلى كلية الحقوق للاستماع إلى أقواله، كما سيتم الاستماع إلى أقوال الطلاب في واقعة المشاجرة، مشيرًا إلى أن هذا العضو قام بالهجوم على اتحاد الطلاب الذي قام بجهود كبيرة في مواجهة فيروس كورونا، كما قام بنشر الكثير من المنشورات المسيئة للدولة وللجيش المصري العظيم.

وأضاف: "الجماعات المتطرفة دائمًا ما تسعى دائمًا لإضعاف الدولة من خلال افتعال الكثير مثل هذه الأحداث، هذا العضو له منشورات تؤكد بأنه أحد أعضاء الجماعات المتطرفة، وتم ضم هذه المنشورات إلى ملف التحقيق".

وكشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تفاصيل اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في مستشفي الجامعة، لافتا إلى أن أحدهما أحد أعضاء هيئة التدريس، والآخر فني بأحد الأقسام الخدمية.

وأضاف "الجمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أنه تم عزل جميع المخالطين بالمنزل، وسيتم التحليل لهم وإذا كانوا مخالطين سيذهبون إلى مستشفيات العزل، كما تم إغلاق الأقسام التي كانوا يعملون بها للتعقيم،لافتا إلى أن عضو هيئة التدريس استاذ طبيب.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن مستشفي الجامعة بها وحدة ترصد وبائي منذ عدة سنوات، وكانت تتعامل مع وزارة الصحة في رصد حالات الملاريا وفيرس سي، والآن تهتم بوباء كورونا، مضيفا أن جامعة أسيوط بها مستشفي متخصصة لعلاج حالات كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تربية اسيوط بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تطورات إصابة لاعبي الأهلي بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ضياء السيد: هذا الشخص تسبب فى رحيل محمد النني من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يكشف آخر تفاصيل إخلاء عمارتين بالزمالك بسبب المترو (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ أقل من ساعتين

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:52 ص

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

05:22 ص

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

06:40 ص

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

07:47 م

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»