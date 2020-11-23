عميد "تربية أسيوط" عن وقف أستاذ جامعي: عضو بجماعة متطرفة (فيديو)

قال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إن رئيس جامعة أسيوط أصدر اليوم قرارًا بإيقاف عضو هيئة التدريس الذي قام بمشادة مع الطلاب عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق.





وتابع "النجدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن عضو هيئة التدريس سيستدعى إلى كلية الحقوق للاستماع إلى أقواله، كما سيتم الاستماع إلى أقوال الطلاب في واقعة المشاجرة، مشيرًا إلى أن هذا العضو قام بالهجوم على اتحاد الطلاب الذي قام بجهود كبيرة في مواجهة فيروس كورونا، كما قام بنشر الكثير من المنشورات المسيئة للدولة وللجيش المصري العظيم.





وأضاف: "الجماعات المتطرفة دائمًا ما تسعى دائمًا لإضعاف الدولة من خلال افتعال الكثير مثل هذه الأحداث، هذا العضو له منشورات تؤكد بأنه أحد أعضاء الجماعات المتطرفة، وتم ضم هذه المنشورات إلى ملف التحقيق".





وكشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تفاصيل اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في مستشفي الجامعة، لافتا إلى أن أحدهما أحد أعضاء هيئة التدريس، والآخر فني بأحد الأقسام الخدمية.





وأضاف "الجمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أنه تم عزل جميع المخالطين بالمنزل، وسيتم التحليل لهم وإذا كانوا مخالطين سيذهبون إلى مستشفيات العزل، كما تم إغلاق الأقسام التي كانوا يعملون بها للتعقيم،لافتا إلى أن عضو هيئة التدريس استاذ طبيب.





وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن مستشفي الجامعة بها وحدة ترصد وبائي منذ عدة سنوات، وكانت تتعامل مع وزارة الصحة في رصد حالات الملاريا وفيرس سي، والآن تهتم بوباء كورونا، مضيفا أن جامعة أسيوط بها مستشفي متخصصة لعلاج حالات كورونا.