أسماء أبو اليزيد تكشف موقفها من المشاركة في دراما رمضان 2021

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:51 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن سعادتها بردود الأفعال عن الجزء الثاني من مسلسلها "الآنسة فرح" الذى يعرض حاليًا على منصة شاهد، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وكشفت في تصريحات بأنها تقرأ عددا من السيناريوهات لكي تختار الأفضل منهم للمشاركة به في الماراثون الرمضاني المقبل.

يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.


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