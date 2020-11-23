وزير التعليم يصدم الطلاب: مفيش حد هينجح من غير امتحانات (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة نارية إلى من يريدون إغلاق المدارس وإيقاف الحياة في مصر بشكل عام مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد: "الوضع الحالي في المدارس خاصة مع دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا لا يؤدي إلى الإغلاق، خاصة وأن الوزارة اتخذت كافة التدابير الاحترازية مع الجهات المعنية مع وزارة الصحة ومستشار الرئيس ولجنة الأزمات بمجلس الوزراء ولا داع للقلق".

وأضاف: "نعاني من بعض المدارس التي لا تعلن عن حالات الإصابة بها، ومن أولياء أمور يرسلون أبناءهم وهم مصابون، وإذا قامت الدولة بإغلاق كامل للبلاد وليس للمدارس فقط وإنما للكافيهات والمطاعم بشكل عام سيكون لدينا سيناريوهات لاستكمال المحتوى التعليمي".

وتابع "إذا حدث إغلاق بشكل عام في هذه الحالة سيكون عندنا العدة لاستكمال العام الدراسي، لو المدارس اتقفلت ومكملناش العام الدراسي مفيش حد هينجح، ومش هنعمل زي السنة اللي فاتت ونكتفي بتيرم واحد فقط، الأرقام حتى الآن في حدود آمنة وكلهم تماثلون للشفاء".

واستطرد: "مش هينفع كل يوم نخوض في هذا الحديث الدولة بأكملها بترصد أعداد الحالات يوميًا، وإذا استجد ما يستدعي أي إجراء إضافي ستقوم الوزارة به، في ناس غير أولياء الأمور الطبيعيين تستهدف إيقاف الحياة في مصر سواء التعليم والسياحة والاقتصاد والإغلاق ليس في مصلحة أحد لأننا نريد استكمال المحتوى التعليمي ثم التقييم لكل الطلاب".

واستكمل حديثه: "مش هينفع نقفل المدارس ونقعد نلعب وننجح ده مش هيحصل، وإذا حديث هنقعد في نفس السنة، المناهج لا تحتمل أن يتم استقطاعها في سنتين لأن هيكون عندنا جيل ميقدرش يتنقل للسنوات اللي بعدها، فعايزين نكمل أقصى مدة علشان السنة لا تضيع علينا".

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