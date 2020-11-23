ريهام عبد الغفور: شخصية منى فى ربع قيراط شوفتها فى كذا حد حواليا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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استضافت الإعلامية إيمان الحصري، أبطال حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" وهم النجمة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وعصام السقا، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، والمؤلف أمين جمال والمخرج أحمد حسن.

وقالت النجمة ريهام عبد الغفور: "شخصية منى التى قدمتها فى حكاية ربع قيراط موجودة وشوفتها فى كذا حد حواليا وصورنا فى 20 يوما".


وأضافت: "الحلقات كانت بتتعرض وكنا لسه بنصور، وشوفنا ردود الفعل الإيجابية من الأول وده كان بيشجعنا أكتر وسط التعب".

يذكر أن حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".

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مسلسل ربع قيراط ريهام عبدالغفور ربع قيراط إبراهيم السمان

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