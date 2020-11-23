قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن الطفلة جنا (فيديو)

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أعلن الإعلامي وائل الإبراشي، أن الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لمجلس الوزراء، سيتواصل مع الطفلة جنا التي فقدت أطرافها بسبب مرض نادر.



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد،: " مين اللي ما يتأثرش بحالة هذه الطفلة، التي من الضروري أن نعيد رسم البسمة على وجهه، من حقها التشبث بالأمل والوقف بجانبها لكي تمارس حياتها بصورة مماثلة للطفلة الطبيعية من خلال الإمكانيات الطبية والعلمية، وتوفير ما تحاتجه من علاج".

