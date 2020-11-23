ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
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نجح مهاجم نادي إيفرتون كالفيرت لوين من احتلال صدارة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 10 أهداف بعد تسجيل هدفين أمام فولهام.

كما احتل مهاجم نادي توتنهام هوتسبير المركز الثاني بالقائمة برصيد 9 أهداف بعد التسجيل امام نادي مانشستر سيتي بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحتل كل من لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 8 أهداف رفقة مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

يذكر أن ليفربول فاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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