ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم





نجح مهاجم نادي إيفرتون كالفيرت لوين من احتلال صدارة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 10 أهداف بعد تسجيل هدفين أمام فولهام.





كما احتل مهاجم نادي توتنهام هوتسبير المركز الثاني بالقائمة برصيد 9 أهداف بعد التسجيل امام نادي مانشستر سيتي بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





ويحتل كل من لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 8 أهداف رفقة مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.



