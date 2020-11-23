نجم الأهلي السابق: محمد الشناوي أبلغني أنه يجري مسحة كورونا كل 3 ساعات









أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، أن محمد الشناوي، حارس منتخب مصر وفريق الكرة بالنادي الأهلي، لا يعاني من الإصابة بفيروس كورونا وحالته جيدة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر له يوم 27 نوفمبر والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة.





وقال ضياء السيد في الحديدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "قابلت محمد الشناوي منذ أيام وقالي أنه خالط عدد من اللاعبين المصابين ولكنه بخير بعدما أجرى مسحتين فور العودة إلى القاهرة قادمًا من توجو".



