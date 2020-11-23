نجم الأهلي السابق: محمد الشناوي أبلغني أنه يجري مسحة كورونا كل 3 ساعات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، أن محمد الشناوي، حارس منتخب مصر وفريق الكرة بالنادي الأهلي، لا يعاني من الإصابة بفيروس كورونا وحالته جيدة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر له يوم 27 نوفمبر والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

وقال ضياء السيد في الحديدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "قابلت محمد الشناوي منذ أيام وقالي أنه خالط عدد من اللاعبين المصابين ولكنه بخير بعدما أجرى مسحتين فور العودة إلى القاهرة قادمًا من توجو".

وتابع: "محمد الشناوي قالي ساخرًا أنا بعمل مسحة كل 3 ساعات يا كابتن ولكني الحمد لله بخير ولا أعاني من إصابة ولا أية أعراض".

أخبار تهمك

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

منذ 9 دقائق

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

تراجع طفيف.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لمصابي ووفيات كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق: هذا أخطر لاعبي الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 8 ساعات

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إصابة أسرة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ ساعة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:47 م

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

11:36 م

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

10:00 م

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

09:38 م

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»