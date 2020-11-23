طبيب محمد صلاح: النجم المصري يشارك مع ليفربول المباراة القادمة









كشف الدكتور حسام حسني، طبيب منتخب محمد صلاح، ، أخر تطورات حالة نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بشان الإصابة بفيروس كورونا.





وأكد الدكتور حسام حسني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد صلاح خضع لمسحة صباح اليوم وجاءت سلبية".





وتابع: "محمد صلاح تدرب مع مستبعدين ليفربول اليوم ويشارك مع الريدز في المباراة القادمة".



