بعد إيقافه.. أستاذ مناهج: عميد الكلية بيحرض الطلاب ضدي (فيديو)

عقب الدكتور محمد رياض، أستاذ المناهج وطرق التدريس، على إيقافه عن العمل نتيجة دخوله في مشادة مع الطلاب، قائلًا: "لم أتشاجر مع الطلاب وأي حديث في هذا الإطار عبارة عن أكاذيب، وما حدث منه تجاه الطلاب رد فعل".





وأضاف "رياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أنه تعرض لمؤامرة مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن أحد الطلاب اعتدى عليه من خلال صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، في منشور ليس له علاقة بالجامعة من قريب أو بعيد.





وتابع أنه لم يشتم الطلاب، وقل ما قاله لأحد الطلاب: "لو كنت راجل قول إنك لم تنده علي وسط الكلية" مشيرًا إلى أن عميد الكلية في موقف خصومه معه لأنه قام بشكوته، ويحرض الطلاب ضده.