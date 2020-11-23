حل لغز "طالبة المنيا المختطفة".. سوء معاملة وحكاية حب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تداولت أنباء عن اختطاف (طالبة – بإحدى الكليات بمحافظة المنيا) عقب خروجها من محل إقامتها بإحدى الشقق المستأجرة رفقة عدد من زميلاتها بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة متوجهة لكليتها. 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 نوفمبر الجاري تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة من والد الطالبة المشار إليها بتغيب كريمته، وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن وجود خلافات سابقة بين المتغيبة ووالدها لسوء معاملته لها، وقد أمكن تحديد مكان تواجدها بمحافظة الدقهلية. 

وتم ضبطها، وتبين ارتباطها عاطفيًا بأحد الأشخاص وهو ما يؤكد عدم صحة المزاعم التي تم تداولها بشأن اختطافها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طالبة المنيا المنيا اختطاف

أخبار تهمك

شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن الطفلة جنا (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ 18 دقيقة

بخاخة تمنع عدوى كورونا لمدة 48 ساعة.. عمرو أديب يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ 35 دقيقة

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 10 ساعات

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق: هذا أخطر لاعبي الزمالك

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض هروب طالب وطالبة الأزهر بعد رفض أهليتهما زواجهما

طالبة تهرب برفقة صديقها وتدعي اختطافها بمدينة نصر.. و"الأم" كلمة السر

من "الإسماعيلية" لـ"القاهرة".. طالبة تدعي تخديرها واختطافها لكسب "الشهرة"

رايحة تشتري طلبات.. مصدر يكشف مفاجأة عن خطف فتاة في الهرم

إخلاء سبيل الطالب المتورط في اختفاء فتاة المنوفية

كشف حقيقة تعرض طالبة لمحاولة اختطاف بالمنوفية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:52 ص

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

12:32 ص

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

07:47 م

بخاخة تمنع عدوى كورونا لمدة 48 ساعة.. عمرو أديب يكشف التفاصيل (فيديو)

01:34 ص

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»