حل لغز "طالبة المنيا المختطفة".. سوء معاملة وحكاية حب

تداولت أنباء عن اختطاف (طالبة – بإحدى الكليات بمحافظة المنيا) عقب خروجها من محل إقامتها بإحدى الشقق المستأجرة رفقة عدد من زميلاتها بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة متوجهة لكليتها.





وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 نوفمبر الجاري تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة من والد الطالبة المشار إليها بتغيب كريمته، وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن وجود خلافات سابقة بين المتغيبة ووالدها لسوء معاملته لها، وقد أمكن تحديد مكان تواجدها بمحافظة الدقهلية.





وتم ضبطها، وتبين ارتباطها عاطفيًا بأحد الأشخاص وهو ما يؤكد عدم صحة المزاعم التي تم تداولها بشأن اختطافها.



