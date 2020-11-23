مستشار مرور: النقل الذكي سيغير شكل منظومة الطرق ويطرح حلول تكنولوجية جديدة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:04 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عماد الدين نبيل، مستشار المرور والطرق والنقل الدولي، إن النقل الذكي سيغير شكل منظومة الطرق ويطرح حلول تكنولوجية جديدة.

وأضاف "نبيل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن المشروعات القومية للطرق ستقلل من معدلات الحوادث.

وأشار إلى أن هذه المنظومة سوف تعمل على طرح الحلول الذكية لكيفية إدارة نظم المرور من خلال كاميرات المراقبة وإتاحة الفرصة لوجود أنظمة اتصال لنقل الركاب مع بعضها.

وأوضح أن هذه الأنظمة سوف تعمل على تقليل زمن الرحلات وتحسين البيئية وتقليل التلوث، مستطردًا "سوف يقلل 44% من نسبة الوفيات، و86% من تقليل الحوادث".

وتابع أنه سيتم زيادة المنقول من البضائع وزيادة الحمل المحوري وشكل الطريق ووسائل الأمان، كما أنه سيتم الحديث عن الجراجات الالكترونية والتي قد تتواجد في أضيق الأماكن وهو ما سيعمل على تقليل وقت الانتظار.

وفي ذات السياق قال الدكتور حسن مهدي، استاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن هناك تطور في شبكة النقل على مدار ال 6 سنوات الماضية، حيث أنه أصبح لدينا بنية تحتية جيدة، مؤكدا أن نظام النقل الذكي له فوائد كثيرة تنعكس على حياة المواطنين.

وأضاف الدكتور حسن مهدي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هناك تطبيقات كثيرة لنظام النقل الذكي منها ما نشهده الآن في وسائل النقل العام، وتركيب الملصق الإلكتروني، وتتبع المركبات، وتحصيل الرسوم من السيارات على الطرق بشكل إلكتروني.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال مؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط عن تطبيق نظام النقل الذكي من أجل تقليل الحوادث، وأن يكون هناك سلوك منضبط لقائدي السيارات.

وأشار أستاذ هندسة الطرق والنقل، إلى أن نظام النقل الذكي سوف يحقق سيولة مرورية، خاصة أنها عنصر مهم جدا في توفير الوقت والتكلفة لدى المواطنين وقائدي السيارات، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك بعض الانضباط لقائدي السيارات داخل المدن في أوقات الذروة، لافتًا إلى أن بعض الدول تطبق نظام النقل الذكي مع سيارات جمع المخلفات.

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