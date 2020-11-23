بقيادة إبراهيموفيتش.. ميلان يعبر نابولي ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي









حقق ميلان فوزا كبيرا على حساب مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع إبراهيموفيتش في الدقيقتين 20 و54، لينفرد بصدارة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 10 أهداف، متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.









وأشعل نابولي المباراة من جديد، عقب تسجيل درييس ميرتينز هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 65، غير أن معاناة الفريق السماوي تضاعفت في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه تيموي باكايوكو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 65.





واستغل ميلان النقص العددي في صفوف منافسه عقب تسجيل النرويجي ينس بيتر هاوجي الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



