بعد أحمد حاتم.. كريم فهمي يتحول لسليمان عيد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "فهمي" في الصورة وهو يسخر من الفنان أحمد حاتم بعد أن شبهه الجمهور بالفنان آسر ياسين، وعلق على الصورة قائلا: "سليمان عيد استايل.. سليمان عيد عضني".

وعلق سليمان عيد على الصورة ممازحاً:"ياريت انت اللي عضتني".

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.

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