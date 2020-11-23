بعد أحمد حاتم.. كريم فهمي يتحول لسليمان عيد



حيث ظهر "فهمي" في الصورة وهو يسخر من الفنان أحمد حاتم بعد أن شبهه الجمهور بالفنان آسر ياسين، وعلق على الصورة قائلا: "سليمان عيد استايل.. سليمان عيد عضني".



وعلق سليمان عيد على الصورة ممازحاً:"ياريت انت اللي عضتني".



يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.



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