الاتحاد البرازيلي يعلن إصابة مارتا بفيروس كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
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أصيبت اللاعبة مارتا، الحاصلة على أفضل لاعبة في العالم ست مرات، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" صباح اليوم الأحد.


وخرجت مارتا (34 عاما) من تشكيلة منتخب البرازيل للسيدات قبل خوض مباراتين وديتين على أرضه أمام الإكوادور في 27 نوفمبر وأول ديسمبر.


ولم يكشف الاتحاد البرازيلي عن أي تفاصيل تتعلق بالحالة الصحية لمارتا لكنه قال إن ناديها أورلاندو برايد الأمريكي أبدى استعداده لتقديم أي مساعدة مطلوبة.


ومارتا هي أول لاعبة تسجل في خمس بطولات لكأس العالم وتملك الرقم القياسي في إجمالي الأهداف فيها برصيد 17 هدفا.


وستنضم المدافعة كاميلا سيلفا (19 عاما) بدلا من مارتا في تشكيلة البرازيل.

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