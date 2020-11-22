إصابة أسرة نجم الأهلي بفيروس كورونا

تأكدت إصابة أسرة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا كوفيد-١٩.









وتعرض والد مدافع الأهلي ووالدته وشقيقه إلى الإصابة بفيروس كورونا حيث أثبتت المسحة الطبية التي أجراها الثلاثي إيجابية العينة.









ومن المقرر أن يخضع الثلاثي إلى العزل المنزلي وفقًا لبروتوكل وزراة الصحة للتعافي من فيروس كورونا.









يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



