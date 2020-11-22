إصابة أسرة نجم الأهلي بفيروس كورونا

إصابة أسرة نجم الأهلي بفيروس كورونا
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:55 م
علي نبوي
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تأكدت إصابة أسرة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا كوفيد-١٩.
وتعرض والد مدافع الأهلي ووالدته وشقيقه إلى الإصابة بفيروس كورونا حيث أثبتت المسحة الطبية التي أجراها الثلاثي إيجابية العينة.
ومن المقرر أن يخضع الثلاثي إلى العزل المنزلي وفقًا لبروتوكل وزراة الصحة للتعافي من فيروس كورونا.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.