إصابة أسرة نجم الأهلي بفيروس كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تأكدت إصابة أسرة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا كوفيد-١٩.


وتعرض والد مدافع الأهلي ووالدته وشقيقه إلى الإصابة بفيروس كورونا حيث أثبتت المسحة الطبية التي أجراها الثلاثي إيجابية العينة.


ومن المقرر أن يخضع الثلاثي إلى العزل المنزلي وفقًا لبروتوكل وزراة الصحة للتعافي من فيروس كورونا.


يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

أخبار تهمك

إصابة أسرة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق: هذا أخطر لاعبي الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

منذ ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. رد غير متوقع من عمروأديب لـ محمد رمضان

منذ 9 دقائق

تراجع طفيف.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لمصابي ووفيات كورونا

منذ ساعة الا ربع

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:47 م

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

حذف لا إله إلا الله".. فيسبوك يكشف فضيحة جديدة لمحمد رمضان بعد التطبيع

11:36 م

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

10:00 م

رئيس غرفة صناعة الأدوية يزف بشري سارة حول توفر أدوية كورونا (فيديو)

09:38 م

عرض إماراتي مفاجأة لـ موسيماني للرحيل عن الأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»