تعليق عباس أبو الحسن على أزمة محمد رمضان

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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علق الفنان عباس أبو الحسن على أزمة صورة الفنان محمد رمضان، "مع فنان إسرائيلي، أثناء حفل في دبي.

وكتب عباس أبو الحسن منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام :" فى حالة واحدة بس لما تحط إيدك على كتف صهيوني يبقي كده بيبقي أسيرك ، دي حاجات متتعملش .. أما لو بلغنا عدم إدراك الفرق بين الإسرائيلي الصهيوني وما بين اليهودي فده مصيبة أخري وتمشي نقص علام.

وكان محمد رمضان، أثار الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما نشر صورة له مع فنان إسرائيلي عبر السوشيال ميديا.

أصدر الفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بيانا منذ قليل وذلك لدعوة النقابات الفنية بالاجتماع غدا وذلك لبحث قضية تطبيع محمد رمضان، مع الكيان الصهيوني بعد الصور المنتشرة مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.


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