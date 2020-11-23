وزير النقل: لن تحدث حوادث بعد الانتهاء من ميكنة إشارات السكك الحديدية (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنهم يعملون على تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية والإشارات والمزلقانات، منوها بأنهم يعملون على تطوير المنظومة مع استمرارها في العمل.

وأشار "كامل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم بدأوا في تطوير 3 آلاف كيلو من إجمالي 9 آلاف كيلو سكك حديدية حيث أنهم يعملون حاليا في خط "القاهرة – الإسكندرية"، وخط "القاهرة – أسوان".

وأضاف أن هناك مزلقانات وإشارات لم يتم تطويرها منذ 50 عام، متابعا: "إن شاء الله لما نقوم بميكنة الإشارات مش هتحصل حوادث"، حيث أن الإشارات ستعمل أوتاماتيك، لافتا إلى أن البنك الدولي يراقب على مشروع تطوير المزلقانات والإشارات، معلقا: "البنك الدولي مش بيهزر".

وأكد أن مصر سيكون لديها سكك حديد متطورة، مضيفا: "السكك الحديدية هتطلع بالساعة وتدخل بالساعة، وتكون آمنة"، لافتا إلى أنهم يستعينون باكبر شركات في العالم، "مش شركات من تحت بير السلم".
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عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو رصد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة.

ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا الشرق الأوسط مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من المسئولين حول منتجات المعرض في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين.

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وزير النقل الفجر السكة الحديد

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