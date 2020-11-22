تعرف على صفقات بلبيس استعدادا للموسم الجديد

Advertisements

أعلن طارق جمال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي بلبيس عن الصفقات التي تم التعاقد معها استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.



وقال "جمال" في تصريحات للفجر الرياضي أن الصفقات هى: "إيهاب كمال، حارس مرمى، محمد عباس كوتا، قلب دفاع، أحمد عاطف ريشه، باك لفت، كريم ايالا، صانع ألعاب،

أحمد بالي، هاف، كريم مسعد، هاف، محمد المالح، فرود صريح.



واوضح " جمال "أن فريقه خاض عدد من الوديات وكانت جميعها تجارب مفيدة حيث لعب أمام القناة وتعادل سلبيا، ثم فاز على منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين بثلاثية مقابل هدف، وفاز على أبو حماد بثلاثية نظيفة، ثم الفوز سرس الليان بثنائية نظيفة.