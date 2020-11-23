الباز: أردوغان يستغيث بشعبه لإنقاذ الاقتصاد التركي

الباز: أردوغان يستغيث بشعبه لإنقاذ الاقتصاد التركي
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:30 ص
داليا الحسين
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سلط الدكتورمحمد الباز، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي وجهها لشعبه، وطالبهم فيها بإخراج الأموال التي تحت الوسائد، وذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد التركي.
وتابع "الباز"، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الأحد أن أردوغان الذي روج عنه إعلام الإخوان أنه أقرض صندوق النقد الدولي، وسدد ديون الصومال، ونقل تركيا واقتصادها نقلة كبرى أصبح الآن يطالب شعبه بإخرج الأموال من تحت الوسائد.
وواصل أن معتز مطر يدافع عن أردوغان ونظامه بكل ما أوتي من قوة، ولا عجب في ذلك، خاصة وانه الآن مواطن تركي حاصل على الجنسية التركية، ولكن ما نريد أن نعرفه أنت الآن تتحدث عن تركيا، فما علاقتك بمصر، ولماذ تتحدث عن أوضاعها ؟
وتابع "الباز"، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الأحد أن أردوغان الذي روج عنه إعلام الإخوان أنه أقرض صندوق النقد الدولي، وسدد ديون الصومال، ونقل تركيا واقتصادها نقلة كبرى أصبح الآن يطالب شعبه بإخرج الأموال من تحت الوسائد.
وواصل أن معتز مطر يدافع عن أردوغان ونظامه بكل ما أوتي من قوة، ولا عجب في ذلك، خاصة وانه الآن مواطن تركي حاصل على الجنسية التركية، ولكن ما نريد أن نعرفه أنت الآن تتحدث عن تركيا، فما علاقتك بمصر، ولماذ تتحدث عن أوضاعها ؟
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