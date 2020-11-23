الباز: أردوغان يستغيث بشعبه لإنقاذ الاقتصاد التركي

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سلط الدكتورمحمد الباز، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي وجهها لشعبه، وطالبهم فيها بإخراج الأموال التي تحت الوسائد، وذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد التركي.



وتابع "الباز"، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الأحد أن أردوغان الذي روج عنه إعلام الإخوان أنه أقرض صندوق النقد الدولي، وسدد ديون الصومال، ونقل تركيا واقتصادها نقلة كبرى أصبح الآن يطالب شعبه بإخرج الأموال من تحت الوسائد.



وواصل أن معتز مطر يدافع عن أردوغان ونظامه بكل ما أوتي من قوة، ولا عجب في ذلك، خاصة وانه الآن مواطن تركي حاصل على الجنسية التركية، ولكن ما نريد أن نعرفه أنت الآن تتحدث عن تركيا، فما علاقتك بمصر، ولماذ تتحدث عن أوضاعها ؟