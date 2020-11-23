المصارف العربية: لبنان عليها أن تتعلم من مصر في تجربة الإصلاح الاقتصادي (فيديو)

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن صندوق النقد الدولي عندما يجد خطة إصلاحية وسياسية نقدية صحيحة من قبل أي حكومة، يقوم تقديم كافة أوجه الدعم، مشيرًا إلى أن سبب عدم تقديم النقد الدولي الدعم المالي للبنان يرجع إلى عدم قيامها تطبيق أي إجراءات إصلاحية.





وتابع خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن لبنان عليها أن تتعلم من مصر في تجربة الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية، وكسب ثقة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن النقد الدولي أصبح شريكًا في النمو الاقتصادي الذي يحدث حاليًا في مصر.



