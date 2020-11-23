خطوبة سارة درزاوي على شاب خارج الوسط الفني

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أعلنت الفنانة الشابة سارة درزاوي على خطبتها على شاب خارج الوسط الفني ، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها برفقة خطيبها من حفل الخطوبة ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت على الصورة وكتبت : أخيراً عملتها.. الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه.



وحرص عدد كبير على تهنئتها منهم الفنان محمد أنور وكتب : الف مبروك يا سارة ربنا يتمملكم على خير يارب.



وفي سياق منفصل يعد أحدث أعمال سارة مسلسل "ونسني"، وهو مسلسل كوميدي وتدور فكرته حول قيام مجموعة من الشباب بعمل مشروع لهم وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني للترفيه ومعالحة مشكلة الشعور بالوحدة، وفي كل حلقة تتحول مهمة من مهام الترفيه عن العملاء إلي مغامرة ، وقد تحدث مشكلة غير متوقعة .



"ونسني"، بطولة محمود الليثي، بسنت شوقي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، هنا غنيم، أحمد التهامي وآخرين، تأليف تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.